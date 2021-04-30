Російські пранкери під виглядом соратників Навального провели Zoom-конференцію з нардепами «Слуги народу»

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Скріншот з відео

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) оприлюднили відео про те, як вони під виглядом соратників російського опозиціонера Олексія Навального провели Zoom-конференцію із шістьма українськими народними депутатами.

Розмову опублікували в YouTube, запис триває трохи понад 25 хвилин.

Темою був окупований Росією Крим. Кузнєцов виступав у ролі керівника штабів Навального Леоніда Волкова, а Столяров — у ролі директора «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова.

З української сторони в розмові брали участь глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко та нардепи від фракції СН Святослав Юраш, Марія Мезенцева, Олександр Мережко і Вадим Галайчук, а також лідер кримськотатарського народу, нардеп «Європейської солідарності» Мустафа Джемілєв і представник Світового конгресу українців Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Пранкери розповідали, що команда Навального нібито планує робити у випадку приходу до влади. Депутати натомість закликали, щоб опозиціонер чітко висловив свою позицію щодо Криму.

«Я дуже люблю українські пісні. Я вивчив ваш гімн, і якщо ви не проти, ми могли б його заспівати», — запропонував один з пранкерів, на що депутати погодилися, і разом виконали гімн.

Депутат Галайчук пропонував «соратникам Навального» не повідомляти про цю зустріч публічно. «Питання справді дуже чутливе тут в Україні щодо того, хто з ким і як контактує. І щоб не нашкодити подальшим таким контактам, ми просимо все-таки поки утриматися», — сказав Галайчук.

Один із пранкерів згодом заявив, що хоче розповісти про «нову стратегію» щодо окупованого Криму. «Крим — це не бутерброд, Крим — це мандарин. Крим для всіх. Це наша нова стратегія», — сказав він і почав чистити мандарин.

На це одразу відреагував Джемілєв, наголосивши: «Не зрозумів. Давайте Москва для всіх, Росія для всіх. В Україні так не буває, що наша територія для всіх».

Під кінець запису один з пранкерів почав ображати Корнієнка нібито за «несолідний вигляд», вказавши, що той сидить на дивані у «брудненькій футболці».

Нардепи після цього зрозуміли, що щось не так, і почали виходити з конференції.