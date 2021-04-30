У США затримали п’ятьох підозрюваних у викраденні собак Леді Гаги
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Lady Gaga
Поліцейські Лос-Анджелесу затримали п’ятьох людей за підозрою у викраденні собак співачки Леді Гаги. Викрадачі вимагали викуп за їхнє повернення.
Про це пише NPR.
Арешти відбулися у вівторок, майже через два місяці після викрадення, під час якого людина, яка вигулювала псів, отримала серйозні поранення.
«Це був кричущий вуличний злочин, в результаті якого людина була серйозно поранена. Ми висунули дуже серйозні звинувачення у цій справі і віримо, що правосуддя переможе, оскільки ця справа буде розгортатися в суді», — сказав окружний прокурор округу Лос-Анджелес Джордж Гаскон.
Вік підозрюваних — від 15 до 18 років. Четверо з них, за даними поліції, є членами однієї з банд Лос-Анджелесу. Трьом з них висунули звинувачення у замаху на вбивство, іншим двом — у співучасті.
Постраждалий унаслідок нападу Раян Фішер, який вигулював собак, вижив після стрілянини. Однак він розповів, що унаслідок поранення отримав пошкодження легень і медикам довелося видалити їх частину.
- Напад стався ввечері 24 лютого в Голлівуді. Двоє невідомих темношкірих чоловіків напали на вигулювальника псів співачки і вистрілили йому в груди. 30-річний Раян Фішер отримав чотири поранення, а грабіжники забрали з собою псів на прізвисько Коджі й Густаво. Третій пес — Міс Азія — зміг утекти, згодом його передали охоронцю співачки.
- Через кілька днів два вкрадених французьких бульдоги співачки Леді Гаги були знайдені. Їх передала поліції одна з викрадачок.