Китай ухвалив закон проти марнотратства в їжі. Він забороняє відео про переїдання і вводить доплату за недоїдки

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Китай офіційно ухвалив закон про харчові відходи, що забороняє відеороліки про переїдання та вводить додаткову плату за недоїдки в закладах. Це сприятиме створенню екологічно чистого суспільства, що зберігає ресурси.

Про це повідомляє Sinhua.

Закон, що містить 32 статті, забороняє відеоблогерам створювати і поширювати відео про переїдання — це загрожує штрафом до $15 451. Так, наприклад, деякі влогери публікують відео зі «змаганнями», хто швидше зʼїсть певну кількість їжі. Після таких заходів зазвичай залишається велика кількість відходів.

Закон також дозволяє ресторанам стягувати з відвідувачів додаткову плату, якщо вони не доїли велику кількість їжі. Заклади харчування, які спонукають споживачів робити надмірні замовлення або вводять їх в оману, можуть оштрафувати на суму до $1 500. Максимальний штраф — $7 700 — передбачений для закладів, які замовляють велику кількість продуктів харчування, але не використовують їх. Сервіси доставки їжі повинні будуть скласти для клієнтів рекомендації щодо розміру порцій і кількості продуктів для замовлення.

Очікується, що закон встановить базовий кодекс поведінки та побудує довгостроковий механізм, щоб зменшити обсяги харчових відходів і сформувати в суспільстві раціональні та здорові звички. Китайські лідери часто наголошували на необхідності запобігти харчовим відходам, хоча в Китаї котрий рік поспіль спостерігається рекордний урожай.

Загальнонаціональне дослідження показало, що щороку китайські ресторани використовують понад 18 мільярдів кілограмів харчових продуктів, значна частина з яких потім потрапляє у смітник. До ухвалення цього закону у країні набирала обертів загальнонаціональна кампанія «Очистіть свою тарілку»: на стінах ресторанів, шкіл та університетів були розміщені плакати і гасла проти харчових відходів.