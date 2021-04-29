Зеленський підписав закон про відновлення виплат лікарняних

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє колізію та відновлює право на одержання лікарняних. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідний законопроєкт парламент ухвалив 13 квітня поточного року. Він набуває чинності з 30 червня 2021 року — цього ж дня набирає чинності закон «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги (лікарняних) з Фонду соціального страхування у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що не повʼязані з нещасним випадком на роботі.

Ці виплати були скасовані через законодавчу колізію — після того, як внесли зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб.

А в чому була колізія? Оновлена редакція закону звучала так, наче неможлива виплата лікарняних під час звичайного захворювання, якщо не йдеться про реабілітацію. Проте у комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запевняли: новаціями запропонували не припинити страхові виплати, а навпаки ввести ще один вид виплат, зокрема, на період реабілітації внаслідок захворювання або травми.