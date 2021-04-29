Російського репера Моргенштерна внесли до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України

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Міністерство культури України внесло російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) у список осіб, що загрожують національній безпеці України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформполітики.

У відомстві повідомили, що 22 квітня отримали відповідний лист від Служби безпеки України. До «чорного списку» російського репера внесли 28 квітня.

Станом на 29 квітня в цьому списку 181 особа.

Зазначимо, цього року Моргенштерн планував дати в Україні декілька концертів, але згодом заявив, що скасовує їх, тому що йому «страшно їхати в Україну». «Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову переноситимуться концерти, бо більша частина артистів вже все перенесла. Мені страшно банально, я не обманюватиму. Мені страшно їхати», — заявив Моргенштерн в Instagram.

У грудні 2019 року виступ Моргенштерна в Одесі завершився скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».