Нацрада оштрафувала канали «НАШ» та NewsOne

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила накласти штраф на телеканали «НАШ» та NewsOne.

Про це пише пресслужба Нацради.

Канал «НАШ» отримав кілька попереджень та штраф у понад 200 тисяч гривень. Зокрема, наприкінці 2020 року там у прямому ефірі показували бойовика «ЛНР» Родіона Мірошника.

«Р. Мірошник під час свого виступу в передачі «П’ятниця. Вечір» висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності і недоторканості державного кордону України, її конституційного ладу, розпалював ворожнечу, що виражалося у звинуваченнях законної влади України та її Збройних сил у намірах територіальної експансії власної території України, приписування ворожих дій, покладання провини і відповідальності за обстріли на Україну та її Збройні сили, використовував вислови, які створюють напруженість у суспільстві через протиставлення громадян України окупованого Донбасу громадянам України з решти її території, тобто за територіальною ознакою», — повідомили у Нацраді.

Також канал оштрафували і за відеоролик до Дня незалежності України, який створює образ «невдалого» результату референдуму 1991 року.

«У зазначеному ролику об’єктом маніпуляцій стає Державний прапор. Він з’являється у кадрі 13 разів протягом 53 секунд поряд із підібраними кадрами соціальної нестабільності, таким чином створюючи враження, що всі ці сумні події відбувалися під синьо-жовтим прапором», — пояснили у Нацраді.

Інший телеканал — NewsOne отримав штраф у понад 100 тисяч гривень, а також кілька попереджень. Нацрада виявила порушення у тому, що на каналі в одному з ток-шоу розповідали про існування єврейських дивізій у військах нацистського Третього Рейху.

Також були виявлені порушення під час виступу колишнього міністра юстиції Олени Лукаш у справі активіста Сергія Стерненка.

«Неодноразово у цій передачі Сергія Стерненка було названо вбивцею. Це свідчить про те, що ліцензіат припустився порушень вимог законодавства, які передбачають, що телерадіоорганізація зобовʼязана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, поширювати обʼєктивну інформацію і не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду», — підкреслили у Нацраді.