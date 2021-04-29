Помер іспанський комік Хуан Борха, який запамʼятався мемами та сміхом під час інтервʼю

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В Іспанії в госпіталі Ель Росіо на 65-му році життя помер актор і комік Хуан Хоя Борха, який відомий світові мемами та пародіями через свій сміх.

Про смерть Борха повідомило видання ABC de Sevilla.

Помер комік після рецидиву хвороби серцево-судинної системи — йому ампутували ногу вересні 2020 року і відтоді він перебував у лікарні.

Борха був досить відомим в Іспанії, але на весь світ він прославився в 2015 році через вірусне відео в YouTubе.

Борха, він же «Ель Рісітас», у 2002 році дав інтервʼю на місцевому каналі Canal Sur, в якому розповідав про свою роботу посудомийником в ресторані на пляжі. В одну зі змін він залишив у відкритому морі відмокати сковорідки, а вранці їх віднесло з відливом. Кінцівка історії супроводжувалася істеричним сміхом Борха і ведучого.