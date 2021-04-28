«Голос»: До Ради без дозволу комітету внесли законопроєкт, який дозволяє поліції застосовувати шокери

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Jaybird / Flickr

Без відповідного рішення профільного комітету Верховної Ради на розгляд нардепів винесли законопроєкт про застосування поліцією електрошокерів.

Про це повідомила нардеп від «Голосу» Олександра Устінова.

«Законопроєкт провалили на комітеті та відправили на доопрацювання автору. Але вперше (!) за час роботи комітету цього скликання законопроєкт не повертають автору, а виносять у зал — начебто для відхилення, а насправді хочуть протягти та збирають під це голоси!!!» — написала вона.

Нардеп також зазначила, що документ виносять на розгляд без висновків інших супровідних комітетів.

На думку Устінової, це свідчить про те, що МВС готується до масових протестів. Адже законопроєкт пропонує дозволити поліцейськими застосовувати шокери під час «затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському».

«Зупинили тебе за перевищення швидкості — не послухав — шокером! Вийшов на протест — не те зробив — шокером!» — пояснює нардеп. Устінова додає, що понад половина українців помирають від серцевих хвороб, тому використання шокера поліцейським може стати для них смертельним.

Нардеп також звернула увагу, що МВС вже закупило 200 шокерів на 33 мільйони гривень. «Тепер ясно, що потрібно якось же пояснити, куди без закону 33 мільйони злили», — додала вона. Устінова закликала колег завадити ухваленню цього документу.