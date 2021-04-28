Розвиток озброєння і нарощування кораблів. Для Військово-морських сил розроблена перша в історії доктрина

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В Україні вперше розробили доктрину Військово-морських сил ЗСУ, яка визначає курс флоту на боротьбу із Росією для захисту національних інтересів на морі.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Документ розроблений на основі досвіду країн НАТО і є сукупністю положень про основи застосування, призначення і роль ВМС. Він базується на положеннях законів України, стратегії нацбезпеки і військової безпеки, визначаючи перелік стратегічних викликів і загроз для країни, а також шляхи протидії атакам на морі.

У документі сфокусовано увагу на перспективних напрямах розвитку озброєння і військової техніки ВМС.

Основні напрямки:

нарощування корабельного складу та модернізація за рахунок будівництва, закупівель і міжнародної допомоги. Йдеться про ракетні катери нового покоління, десантні кораблі різних класів, патрульні катери і кораблі, а також про безпілотні підводні апарати;

модернізація і ремонт бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, відродження підводних і мінно-тральних сил флоту, а також будівництво нових тральщиків і малих підводних човнів;

створення Єдиної системи спостереження за морською і підводного обстановкою, яка зможе давати інформацію у реальному часі всім користувачам сектора, а також її інтеграція в Єдину автоматизовану систему управління Збройних сил;

оснащення берегових підрозділів ракетними комплексами наземного базування «Нептун» з протикорабельними ракетами Р-360, реактивними системами залпового вогню «Верба» (калібру 122 мм) і самохідними артилерійськими установками «Богдана» (калібру 155 мм);

модернізація парку літальних апаратів, розробка нового вітчизняного патрульного літака, закупівля спеціалізованих вертольотів і оснащення військових частин ВМС розвідувальними безпілотниками.

Доктрина буде застосовуватися особовим складом військового управління, частинами ВМС, науково-педагогічними і науковими працівниками для підготовки фахівців в інтересах флоту.

«ВМС повинні будуватися з урахуванням сучасних і перспективних підходів до створення і розвитку військово-морської сили держави з використанням перспективних концепцій і технологій. Вони повинні мати в своєму складі всі необхідні компоненти родів сил та військ для створення угруповань у всіх районах», — зазначили у Міноборони.