Хакери зламали сайти кількох громад Київщини і залишили фейкове повідомлення від глави ОДА

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Хакери зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київщини та розмістили на них неправдиву інформацію від начебто глави Київської обласної держадміністрації Василя Володіна.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.

Хакери залишили «розпорядження» Володіна, у якому вказано, що всі заклади загальної середньої освіти (школи, ліцеї, гімназії) повинні надати Департаменту освіти і науки КМДА списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року. Також сказано, що слід забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня.

Проте у Київській міській адміністрації наголосили, що Володін такого розпорядження не підписував, тому інформація не відповідає дійсності.

Напередодні під аналогічну кібератаку потрапили й кілька територіальних громад Буковини — на їхніх сайтах залишили аналогічні повідомлення.