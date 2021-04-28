Хакери зламали сайти кількох громад Київщини і залишили фейкове повідомлення від глави ОДА
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
Хакери зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київщини та розмістили на них неправдиву інформацію від начебто глави Київської обласної держадміністрації Василя Володіна.
Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.
Хакери залишили «розпорядження» Володіна, у якому вказано, що всі заклади загальної середньої освіти (школи, ліцеї, гімназії) повинні надати Департаменту освіти і науки КМДА списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року. Також сказано, що слід забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня.
Проте у Київській міській адміністрації наголосили, що Володін такого розпорядження не підписував, тому інформація не відповідає дійсності.
Напередодні під аналогічну кібератаку потрапили й кілька територіальних громад Буковини — на їхніх сайтах залишили аналогічні повідомлення.
- У січні 2021 року в Україні викрили одну з найнебезпечніших хакерських мереж, що відповідала за 30% кібератак в усьому світі.
- 27 червня 2017 року сталась масштабна атака, зокрема в Україні. Вірус NotPetya почав переписувати завантажувальний запис диска (системна інформація, без якої компʼютер не може завантажитися) і безповоротно шифрувати системні та призначені для користувача файли. Тоді постраждала величезна кількість українських організацій, зокрема уряд, банки, державні енергетичні компанії, «Укрзалізниця», київський аеропорт і метро. Також від мережі була відключена система радіаційного моніторингу Чорнобильської АЕС, а працівники станції змушені були перейти в цілому на ручне управління.