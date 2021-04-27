Рятувальники знайшли в Карпатах тіло туриста, який загубився ще в середині лютого

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Пресслужба ДСНС

Рятувальники знайшли в Карпатах тіло туриста з Києва, який заблукав у районі гори Гемба 13 лютого.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загиблого знайшли в ущелині біля потічка в підніжжі гори Магура-Жиде. Правоохоронці проведуть слідчі дії, після чого тіло чоловіка перевезуть до села Березники.

У ніч проти 14 лютого поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє мешканців Києва. Через погану видимість вони загубили одне одного.

Уже об 11:30 14 лютого рятувальники знайшли одного туриста, пошуки другого тривали 21 день, аж до 5 березня. Згодом, коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і врешті знайшли тіло загиблого туриста.