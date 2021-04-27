У Київській облраді зняли з посади голови депутата СН Склярова — і одразу обрали нового

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Ковальчук Віктор / УНІАН

У вівторок, 27 квітня, під час позачергової сесії Київської обласної ради зняли з посади її главу — депутата партії «Слуга народу» Олександра Склярова. За відповідне рішення проголосували 59 з 60 присутніх депутатів. Про це повідомляє київський осередок партії «За Майбутнє» у Facebook.

За словами депутатів, Олександр Скляров уже понад 4 місяці не проводить засідання органу. При цьому за законом засідання обласної ради повинно відбуватися не рідше, ніж раз на квартал. Депутати заявляли, що уже двічі реєстрували пропозицію про скликання сесії, однак обидва рази їх проігнорували. Тому згідно з законодавством вони мають право скликати сесію без керівництва ради.

«З жовтня минулого року у нас було всього одне засідання, тоді як в інших областях уже провели по 5—6 сесій. Ви бачите, що навіть майже уся фракція «Слуги народу» підписалася під цими зверненнями, незважаючи на те, що Скляров належить до їхньої ж політсили. Тому що усі розуміють, що так далі тривати не може, облрада просто нічого не робить», — наголосили депутати.

На його місце обрали також депутата від СН Наталю Гунько, дружину депутата Верховної ради України Анатолія Гунька. За проголосувало 58 депутатів.

Наталія Гунько депутат Київської обласної ради / Facebook

Наталія Гунько у 2015 році також була депутаткою облради від Радикальної партії Олега Ляшка й входила до складу екологічної комісії.

Крім цього, депутати Київоблради проголосували за відставку заступників голови Марини Сапожко та Валерія Ксьонзенка. Замість них обрали першим заступником голови представника партії «За майбутнє» Ярослава Добрянського, а заступником голови — Тетяну Семенову.