Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян за причетність до корупції

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Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян у рамках ініціативи з боротьби проти корупції.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

За даними країни, ці росіяни у 2007 році були причетні до серйозної корупції, незаконно привласнивши російську державну власність на суму в $230 мільйонів за допомогою складної схеми, яка включає сфальсифіковані податкові пільги.

До списку санкцій увійшли Павло Карпов, Олена Хіміна, Дмитро Клюєв, Артем Кузнєцов, Юлія Майорова, Андрій Павлов, Ольга Степанова й Олег Уржумцев. Вони фігурують й у «списку Магнітського» Євросоюзу.

Інші фігуранти — Станіслав Гордієвський, Геннадій Плаксін, Владлен Степанов, Віктор Маркелов, Вʼячеслав Хлєбніков і Олексій Шешеня, які теж опинилися під санкціями Великої Британії, раніше були внесені до списку санкцій Мінфіну США.

Тепер активи цих 14 росіян будуть заморожені й на території Великої Британії. Вʼїзд у країну їм теж буде заборонений.

Про існування корупційної схеми, в якій, за твердженням Лондону, брали участь ці люди, дізнався фінансист Сергій Магнітський. У 2008 році він був звинувачений в ухилянні від сплати податків, а у 2009 році помер в лікарні слідчого ізолятора «Матроська тиша».