Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Win McNamee / Getty Images
Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live, яке вийде в ефір 8 травня.
Про це пише NBC.
Маск стане ведучим шоу, яке традиційно виходить увечері щосуботи. Також організатори заявили і музикального гостя цього випуску — співачку Майлі Сайрус.
- Saturday Night Live — одне з найбільш популярних та довготривалих американських шоу. Його прем’єра відбулася у 1975 році на телеканалі NBC, і з того часу шоу показують лише там.
- Гостями шоу завжди були найвідоміші люди: співаки, артисти та політики. Також під час шоу часто показують скетчі, зокрема й на гострі соціальні теми, а також пародії на американських політиків. Ведучим з 2014 року є актор та стендап-комік Деррел Геммонд.