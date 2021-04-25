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Win McNamee / Getty Images

Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live, яке вийде в ефір 8 травня.

Про це пише NBC.

Маск стане ведучим шоу, яке традиційно виходить увечері щосуботи. Також організатори заявили і музикального гостя цього випуску — співачку Майлі Сайрус.