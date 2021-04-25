Помер дизайнер Альбер Ельбаз, який працював із Yves Saint Laurent і Lanvin

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В лікарні у Парижі у віці 59 років помер модний дизайнер Альбер Ельбаз, який співпрацював із Lanvin і Yves Saint Laurent.

Про це повідомили представники компанії Compagnie Financière Richemont — партнери Ельбаза по його останньому проєкту AZ Factory.

Причину смерті дизайнера не вказують, але ізраїльська газета Haaretz пише, що він помер від коронавірусу.

Ельбаз народився в Марокко, в 10-річному віці разом із сімʼєю переїхав до Ізраїлю, а у 1985 році — у Нью-Йорк.

З 1998 до 2001 року був креативним директором Yves Saint Laurent. Потім перейшов у модний дім Lanvin, який очолював протягом майже 15 років. Згодом Ельбаз заснував власний модний бренд AZ Factory.