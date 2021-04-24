У Чехії суд арештував трьох підозрюваних в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків

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Чеський суд відправив під варту трьох з пʼяти громадян, які брали участь або планували брати участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Їх затримали в середу, 21 квітня.

Про їхній арешт повідомляє видання iRozhlas з посиланням на представника прокуратури.

Наразі у СІЗО перебувають голова екстремістського обʼєднання «Чехословацькі солдати в резерві за мир» Іван Кратохвіл, 52-річний Мілош Уржецький і православний священник Пршемисла Іван Гадрав.

Прокуратура обґрунтувала їхній арешт тим, що вони можуть переховуватися від слідства або тиснути на свідків. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі за терористичний напад, до 12 років позбавлення волі за фінансування тероризму і максимум 15 років позбавлення волі, якщо їх визнають винними у підтримці та заохоченні тероризму. Під час слідства прокуратура виявила документи та електроніку, які підтверджують їхні злочини.

У центрі розслідування — воєнізоване обʼєднання «Чехословацькі солдати в резерві за мир». Поліція встановила, що один з його членів у минулому їздив на Донбас, де нібито брав участь у бойових діях на боці сепаратистів. Після його повернення організація почала збирати гроші, щоб інші люди могли поїхати в зону бойових дій.

Про підозру їм повідомили у четвер, 22 квітня. До організації поїздок чеських бойовиків на схід України можуть бути причетні співробітники Головного управління Генштабу РФ, які працювали в російському посольстві у Празі.