У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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picture alliance / Contributor / Getty Images
У Франції у місті Еперне 140 людям випадково вкололи фізіологічний розчин замість вакцини від коронавірусу Pfizer. Про це повідомляє France Bleu.
Інцидент стався у вівторок, 20 квітня. Про нього повідомив сам центр вакцинації. Людям, яких «прищепили», також про це повідомили — частина вже отримала справжню вакцину, частина її отримає у середу, 28 квітня.
Інʼєкція фізрозчином не впливає на здоровʼя, оскільки фізіологічна сироватка — це розчин солоної води, що використовується в різних процедурах, приміром промивання ран, або як розчинник під час щеплень.
Влада поки не коментує причини цієї помилки. Вона сповістила, що провела розслідування. Аби таке не повторилося, до центру вакцинації направили додатково медичного працівника.
- За весь час пандемії у Франції виявили понад 5,5 мільйона випадків зараження коронавірусом і зафіксували близько 102 тисячі смертей. За даними МОЗ країни, станом на 24 квітня обома дозами вакцини Pfizer в країні щеплені 157 290 людей. За останню добу препаратом вакцинувалися 6 760 чоловік.
- Всього у Франції станом на 24 квітня 18,8 млн людей отримали вакцину від коронавірусу, завершили вакцинацію — 5,21 млн.