У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин

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У Франції у місті Еперне 140 людям випадково вкололи фізіологічний розчин замість вакцини від коронавірусу Pfizer. Про це повідомляє France Bleu.

Інцидент стався у вівторок, 20 квітня. Про нього повідомив сам центр вакцинації. Людям, яких «прищепили», також про це повідомили — частина вже отримала справжню вакцину, частина її отримає у середу, 28 квітня.

Інʼєкція фізрозчином не впливає на здоровʼя, оскільки фізіологічна сироватка — це розчин солоної води, що використовується в різних процедурах, приміром промивання ран, або як розчинник під час щеплень.

Влада поки не коментує причини цієї помилки. Вона сповістила, що провела розслідування. Аби таке не повторилося, до центру вакцинації направили додатково медичного працівника.