Із сектора Гази по Ізраїлю випустили 18 ракет. У Єрусалимі зіткнення з палестинцями
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У ніч на 24 квітня з сектора Гази в напрямку Ізраїлю кількома залпами запустили 18 ракет. Це перша атака за довгі місяці.
Про це пишуть The Times of Israel і Reuters.
За даними Армії оборони Ізраїлю, кілька ракет перехопила система Iron Dome («Залізний купол»), а інші впали на відкритій місцевості. Повідомлень про жертв і руйнування не надходило.
У відповідь ізраїльський танк знищив пост ХАМАСу в Газі, а авіація обстріляла підземне укриття та ракетні установки.
Обстріли відбулися на тлі зіткнень у Східному Єрусалимі, які не вщухають другу добу. Бойовики ХАМАС перед пуском ракет виступили із закликом до палестинського опору в місті.
Палестинці звинувачують ізраїльську поліцію у блокуванні Дамаських воріт — священного місця для мусульман. Напруга підігрівалася ультраправими євреями, які скандували «Смерть арабам» через серію нападів молодих палестинців на рабинів.
Зіткнення супроводжують бійки, стрілянина з травматичної зброї та підпали. Палестинський Червоний Півмісяць повідомив про мінімум 150 поранених. Ізраїльська поліція заявила про 20 поранених зі свого боку.
- Останній великий обстріл ракетами стався в листопаді 2020 року. З Гази обстріляли передмістя південного міста Ашкелон. ЦАХАЛ у відповідь знищив низку обʼєктів палестинців, включаючи майстерні з виготовлення боєприпасів і навчальну військову базу.