ПЦУ відкрила шелтер для жертв домашнього насильства

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Православна церква України

Православна церква України відкрила свій перший шелтер для жінок, які стали жертвами домашнього насильства.

Про це пише пресслужба ПЦУ.

«Предстоятель помісної Української Православної Церкви оглянув кімнати будинку, поспілкувався з численними гостями, які посприяли в реалізації цього задуму, відзначив їх церковними нагородами та подарував для шелтеру ікону Покрови Пресвятої Богородиці», — зазначають там.

Шелтер відкрили у Київській області. Він названий на честь святої княгині Ольги. Сам митрополит ПЦУ Епіфаній зазначив, що домашнє насильство — це кричуще порушення Божих заповідей.

«Наша церква не залишається осторонь цієї загрозливої проблеми, і священнослужителі завжди готові допомогти, підтримати, втішити та розрадити у важкі хвилини. А в разі необхідності тепер і надати тимчасовий прихисток та й іншу практичну допомогу», — підкреслив він.