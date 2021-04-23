Болгарія відкриває кордони для іноземних туристів з 1 травня

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Boby Dimitrov / Flickr

Болгарія ухвалила рішення дозволити в’їзд у країну іноземним туристам. Кордони для них відкриються з 1 травня.

Про це заявив в. о. міністра охорони здоров’я Болгарії Костадін Ангелов, пише Radio Bulgaria.

За його словами, кордони відкриваються у зв’язку з початком туристичного сезону. Але для в’їзду потрібно буде виконати певну вимогу. Турист має предʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, сертифікат про вакцинацію або довідку про наявність антитіл до цієї хвороби.