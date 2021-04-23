Росія і Єгипет домовилися про відновлення авіасполучення

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Росія і Єгипет домовилися про повне відновлення авіаперельотів між країнами. Угода була досягнута під час телефонної розмови лідера Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили у канцелярії президента Єгипту та у пресслужбі Кремля.

У Каїрі зазначили, що йдеться про повне відновлення авіасполучення — в тому числі, з аеропортами курортних міст Хургади і Шарм-ель-Шейха. Поки точну дату відновлення польотів не називають.

Авіасполучення між Росією і Єгиптом було припинено в кінці 2015 року після катастрофи над Синайським півостровом російського пасажирського літака, що виконував чартерний рейс з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга. В катастрофі загинули 224 людини, серед них були і четверо українців. Пізніше влада Єгипту визнала, що падіння літака сталося в результаті теракту.

Через три роки після трагедії, у 2018-му, були відновлені регулярні рейси до Каїру, але продовжувала діяти заборона на польоти чартерів на курорти.