У Миколаївську область повернулись рибалки, яких напередодні в Чорному морі затримала ФСБ

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Українські моряки, яких затримала ФСБ в Чорному морі 22 квітня за звинуваченням у «незаконному видобутку риби», повернулися в порт «Очаков» Миколаївської області.

Про це в коментарі «Крим.Реалії» повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Зазначу, що саме затримання, наскільки нам відомо, відбулося далеко від узбережжя — це понад 50 морських миль від порту «Очаків». Самі ж рибалки мали законні підстави на вихід у море, вони мали порт прописки, усі дозвільні документи на вихід у море, документи на вилов риби в Чорному морі», — зазначив Демченко.

Речник прикордонників назвав ці дії окупантів у Чорному морі черговим порушенням норм міжнародного морського права і перешкоджанням промисловій діяльності в морі.

Як пояснили самі рибалки, їх доправили у кримський порт «Чорноморське», склали матеріали, фактично змусили сплатити штраф, після чого відпустили.

Нагадаємо, що рибалок Росія затримала у четвер, 22 квітня. У ФСБ заявляли, що на борту катера знайшли кілька десятків особин камбали-калкан і ската. «Суд» окупованого Криму вже оштрафував капітана судна на 257 тисяч рублів (понад 95 тисяч гривень).