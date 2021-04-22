МОК оголосив про проведення перших віртуальних Олімпійських ігор. У програмі пʼять видів

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про проведення перших в історії віртуальних Олімпійських ігор, які пройдуть з 13 травня до 23 червня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Ігри проведуть з фізичних і нефізичних віртуальних видів спорту, які мають олімпійську ліцензію. МОК для цього співпрацює з пʼятьма міжнародними спортивними федераціями та видавцями ігор.

У програмі змагань — бейсбол, велоспорт, веслування, вітрильний спорт і автоспорт. Світове академічне веслування у відкритому форматі, а решта — на платформах (відеоіграх).

Всесвітня конфедерація бейсбольного софтболу змагатиметься в eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami). Міжнародний союз велосипедистів — у Zwift, Міжнародна федерація парусного спорту — у Virtual Regatta, а Міжнародна автомобільна федерація — у Gran Turismo Sport (Sony).

Призи за участь у віртуальній серії поки узгоджують.

За словами президента МОК Томаса Баха, віртуальна Олімпіада повинна популяризувати олімпійський рух серед молоді. «Це новий унікальний цифровий досвід, спрямований на розширення прямої взаємодії з новою аудиторією», — сказав він.