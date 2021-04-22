Палата представників підтримала законопроєкт про створення 51-го штату США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jorge Alcala / Unsplash
Палата представників США підтримала законопроєкт, яким в країні буде створено 51-й штат. Ним стане округ Колумбія, де розташований Вашингтон.
Про це пише The New York Times.
За відповідне рішення проголосували 216 депутатів, 208 виступили проти. Тепер законопроєкт мають ухвалити у Сенаті.
Білий дім уже закликав Сенат зробити це якомога скоріше, а лідер більшості Чарльз Шумер пообіцяв, що демократи підтримають законопроєкт.
Однак для остаточного ухвалення документу потрібно 60 голосів у Сенаті, тоді як демократи мають лише 50. Республіканці не підтримують цей законопроєкт, оскільки не хочуть появи у Сенаті двох сенаторів від Вашингтону, який традиційно голосує за демократів.
Згідно з проєктом, увесь федеральний округ Колумбія стане штатом, тоді як на території міста Вашингтон буде створено новий федеральний округ. До нього увійдуть Білий дім, Капітолій та всі інші урядові будівлі. Водночас будівля міськради увійде до території штату, оскільки стане його парламентом. Також мер Вашингтону та депутати міськради стануть відповідно губернатором та депутатами місцевого парламенту.
Штат отримає можливість обирати двох сенаторів та власних представників до Палати представників. Таким чином у Сенаті стане 102 сенатори, а в Палаті представників — 436 людей.
- Востаннє нові штати у США утворилися в 1959 році. Тоді ними стали Аляска та Гавайї.
- Сам округ Колумбія було утворено в 1871 році для того, щоб столиця не підпорядковувалася жодному американському штату. Однак тривалий час у місті Вашингтон, а також Джорджтаун, який входить до федерального округу, прагнули отримати статус штату, щоб бути гідно представленими у Конгресі США. На території округу проживають понад 600 тисяч людей. Це приблизно стільки ж, скільки в штатах Вайомінг, Вермонт або Північна Дакота.