Палата представників підтримала законопроєкт про створення 51-го штату США

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Jorge Alcala / Unsplash

Палата представників США підтримала законопроєкт, яким в країні буде створено 51-й штат. Ним стане округ Колумбія, де розташований Вашингтон.

Про це пише The New York Times.

За відповідне рішення проголосували 216 депутатів, 208 виступили проти. Тепер законопроєкт мають ухвалити у Сенаті.

Білий дім уже закликав Сенат зробити це якомога скоріше, а лідер більшості Чарльз Шумер пообіцяв, що демократи підтримають законопроєкт.

Однак для остаточного ухвалення документу потрібно 60 голосів у Сенаті, тоді як демократи мають лише 50. Республіканці не підтримують цей законопроєкт, оскільки не хочуть появи у Сенаті двох сенаторів від Вашингтону, який традиційно голосує за демократів.

Згідно з проєктом, увесь федеральний округ Колумбія стане штатом, тоді як на території міста Вашингтон буде створено новий федеральний округ. До нього увійдуть Білий дім, Капітолій та всі інші урядові будівлі. Водночас будівля міськради увійде до території штату, оскільки стане його парламентом. Також мер Вашингтону та депутати міськради стануть відповідно губернатором та депутатами місцевого парламенту.

Штат отримає можливість обирати двох сенаторів та власних представників до Палати представників. Таким чином у Сенаті стане 102 сенатори, а в Палаті представників — 436 людей.