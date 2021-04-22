Нацполіція: У США затримали злочинців, які викрали з банківських сейфів в Україні майно на $30 млн

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У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів в Україні майно на понад $30 мільйонів. Організаторами схеми були двоє громадян України, які водночас мали і американське громадянство.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

За даними поліції, загалом до злочинної організації входило щонайменше 25 осіб. У Києві лише у 2015-2016 роках жертвами зловмисників, за даними поліції, стали 51 особа. Підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 мільйонів гривень. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму.

Вони викрадали гроші в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети та золоті злитки.

20 квітня за результатами міжнародної співпраці, яка тривала понад три роки, Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за «відмивання» на території країни злочинних доходів на суму понад $30 мільйонів.

Підозрюваних заарештували, за місцями їхнього помешкання провели обшуки. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США.

Затримання відбулося у рамках співпраці українських правоохоронців та силовиків США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.