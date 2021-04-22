REBORD: Uklon створив до Дня Землі апсайклінг-сумки з рекламних банерів

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Онлайн-сервіс Uklon створив лімітовану колекцію апсайклінг-сумок REBORD з вінілових банерів. У компанії прагнуть звернути увагу колег по ринку на проблему утилізації рекламних матеріалів і показати приклад того, що зі старої банерної тканини можна створювати нові речі, а не гори сміття на найближчі сотні років.

У першому дропі буде тільки 100 сумок, а далі їх можна буде купити за попереднім замовленням. Щоб його оформити, потрібно залишити заявку на сайті і зробити благодійну пожертву соціальному проєкту «Україна без сміття» — від 600 гривень. Усі отримані кошти спрямують на створення нового культурного обʼєкта на ВДНГ, який обʼєднає в собі Станцію сортування, перший в Україні Музей переробки і споживання, open air арт-простір і no plastic фермерський ринок.

Зовнішня реклама, як і раніше, є одним з популярних носіїв, але поєднання матеріалів у складі вінілових банерів робить їх небезпечними для навколишнього середовища, оскільки екологічного механізму їх утилізації у світі не існує. Найчастіше банери спалюють. За офіційною статистикою, в Україні викидають 15 тисяч тонн банерів на рік. А розкладаються вони понад 500 років.

Так і прийшла ідея дати друге життя використаним вініловим банерам — виготовляти з цього матеріалу сумки-шопери. Звідси і назва проєкту: REBORD, яка співзвучна з англійським reborn (переродження). Переродження матеріалу рекламних бордів. Кожна сумка з унікальним візерунком — елементи рекламного зображення використані у рандомному порядку. А в подарунок від соціального проєкту «Україна без сміття» до кожної сумки буде йти фірмовий пін. Розробкою ідеї і дизайном займалося креативне агентство IAMIDEA.

«Переробка старих рекламних полотен на функціональні речі REBORD — це одна з «зелених» ініціатив Uklon. Ми робимо цей проєкт тому, що питання екології хвилюють нас як компанію. Проєктом REBORD ми хочемо закликати наших колег і партнерів наслідувати наш приклад і задуматися про те, якої шкоди вони можуть завдати довкіллю, а також знайти спосіб змінити ситуацію», — розповів директор з маркетингу Uklon Вадим Іщенко.

«Важливо було створити не просто мерч, який дарують і забувають про нього, а зробити таку зручну річ, щоб нею хотілося користуватися щодня. Дизайн сумки продумано так, щоб її можна було носити на роботу, класти ноутбук та інші речі», — коментує директор по стратегії IAMIDEA Арам Симонян.

Апсайклінг-проєкт REBORD — не перша ініціатива, яку Uklon реалізує у співпраці з організацією «Україна без сміття». Нещодавно компанія приєдналася до проєкту «Мий-Стискай-Сортуй», щоб привернути увагу до сортування і переробки вторсировини, яка залишається після доставки їжі. А також продовжує роботу над тим, щоб у користувачів сервісу завжди був вибір у бік екологічності.