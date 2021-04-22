ФСБ заявила про затримання українського риболовецького судна в окупованому Криму

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У російському прикордонному управлінні ФСБ в окупованому Криму заявили про затримання українського риболовецького судна «за незаконний видобуток риби».

Про це повідомляє ТАСС.

За даними ФСБ, рибалок на судні ЯОД-2483 (порт приписки Очаків, Миколаївська область) затримали за чотири десятки миль на північний захід від мису Прибійний. «На борту катера виявлено кілька десятків особин камбали-калкан і ската», — повідомили у ФСБ.

У відомстві заявили, що на судні перебували два члени екіпажу — громадяни України. «Суд» вже оштрафував капітана судна на 257 тисяч рублів.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, українська сторона теж поки ніяк не відреагувала.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, реагуючи на інформацію про затримання рибалок, повідомив, що він разом з колегами з «Морської експертної платформи» вже більше року закликають український парламент та уряд завершити процедуру офіційного встановлення морських кордонів між Україною та Росією. Цього, наголосив він, досі не зроблено.