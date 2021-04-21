«Динамо» та «Зоря» пройшли до фіналу Кубка України з футболу

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Facebook / FC Dynamo Kyiv

У фіналі Кубка України з футболу зустрінуться «Динамо» з Києва та «Зоря» з Луганська. Поєдинок відбудеться 12 травня у Тернополі.

Першими свій півфінальний матч грали кияни. Проти них виступали гравці команди «Агробізнес» із Волочиська Хмельницької області, які виступають у Першій лізі.

Під кінець першого тайму динамівець Богдан Лєднєв вивів киян уперед, а в другому таймі Артем Бєсєдін та Віталій Буяльський закріпили перемогу «Динамо». Матч завершився з рахунком 0:3.

У другому матчі переможець визначався у серії пенальті. «Зоря» у матчі з «Олександрією» повела у рахунку ще на 20-й хвилині матчу зусиллями Владислава Кочергіна. Але під кінець матчу арбітр поставив спірний пенальті у ворота луганчан, який реалізував Валерій Бондаренко.

У додаткових таймах «Зоря» змогла забити, але арбітр зафіксував фол в атаці та не зарахував взяття воріт. Тому доля матчу вирішувалася у серії пенальті, в якій луганчани були сильнішими — 4:3.