Міносвіти: Через карантин навчальний рік можуть продовжити

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Школи можуть продовжити навчальний рік у червні через карантин.

Про це розповів начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко в ефірі «Україна 24».

«Згідно із законом, навчальний рік у школах не повинен тривати довше 1 липня. Але в Україні склалася така традиція, усі чомусь думають, що навчальний рік має закінчитися 25 травня, а для випускних класів — 30 травня. Насправді це не так. І з огляду на ситуацію, яка у нас була і зараз триває, усе залежить від навчальних закладів. Ці 175 днів, обовʼязкові для навчання, повинні бути використані навчальними закладами, і кожен з них, кожна школа сама вирішує це питання», — пояснив він.

Кононенко додав, що поки навчальний рік йде за планом. «Але у нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто зʼявлялися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. І можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво», — розповів він.

Зазначимо, що освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до законів «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту». Керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес і визначати дати канікул.