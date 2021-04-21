Королева Єлизавета II відзначає 95-й день народження. Урочистостей не буде — вона у траурі

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Facebook / The Royal Family

Королева Великої Британії Єлизавета II у середу, 21 квітня, святкує своє 95-річчя. Публічних урочистостей не буде, оскільки королева продовжує дотримуватися двотижневого трауру (до пʼятниці 23 квітня) через смерть чоловіка герцога Единбурзького.

Про це повідомляє BBC.

Королева народилася о 02:40 21 квітня 1926 року на Брутон-стріт, 17, у районі Мейфер (Лондон). Вона була першою дитиною герцога і герцогині Йоркських, які згодом стали королем Георгом VI і королевою Єлизаветою.

Facebook / The Royal Family

Королева відзначить день народження «приватно і стримано». З нею у Віндзорському палаці перебуває частина родини, а також близько 20 співробітників, яких називають HMS Bubble.

Премʼєр-міністр Борис Джонсон написав у Twitter, що хотів би передати королеві теплі побажання в день її народження, додавши, що він завжди відчував «величезне захоплення» нею та її служінням.

Королева стала найстаршим монархом у світі у 2015 році. Вона перебуває на престолі 69 років — з 1952 року. На випадок смерті королеви вже підготували фразу — «Лондонський міст рухнув» (London Bridge is Down). Це умовна назва плану траурних заходів, що містить дії уряду, англіканської церкви, поліції (зокрема лондонської), Збройних сил, засобів масової інформації, столичної адміністрації та транспорту.

Цьогоріч 10 червня її чоловіку принцу Філіпу мало виповнитись 100 років, але він помер за 9 тижнів до цього. Планувалось, що святкування саме його ювілею мало бути в центрі уваги королівської родини.

Нагадаємо, що офіційний день народження королеви відзначають у червні парадом Trooping Of The Colour. Торік у Віндзорському замку відбувся невеликий військовий парад. Програму церемонії, до якої зазвичай залучають сотні військових, скоротили через пандемію коронавірусу. Цього року теж розглядають варіант провести парад у дворі Віндзорського замку.

Чому у королеви два дні народження? Це традиція з 1748 року. Вона спрямована на те, щоб відсвяткувати день народження на відкритому повітрі за комфортної погоди. Король Георг II народився в листопаді, але хотів, щоб можна було влаштувати велике публічне свято, тому він вирішив поєднати це зі щорічним військовим парадом влітку, коли погода краща і тепліша.