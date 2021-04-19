У «Борисполі» росіянин запропонував прикордонникам 75 тисяч рублів, щоб потрапити в Україну

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Державна прикордонна служба

В аеропорту «Бориспіль» громадянин Росії пропонував прикордоннику 75 тисяч рублів (понад 27,5 тисячі гривень), щоб його пропустили в Україну.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

34-річний росіянин, який прилетів рейсом з Мінська, не зміг підтвердити прикордонникам контрольно-пропускного пункту мету свого перебування в Україні.

Тому він вирішив запропонувати прикордоннику хабар за безперешкодний перетин кордону. Працівник прикордонслужби відмовився. Служба вже повідомила поліції про інцидент.