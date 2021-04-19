У «Борисполі» росіянин запропонував прикордонникам 75 тисяч рублів, щоб потрапити в Україну
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Державна прикордонна служба
В аеропорту «Бориспіль» громадянин Росії пропонував прикордоннику 75 тисяч рублів (понад 27,5 тисячі гривень), щоб його пропустили в Україну.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
34-річний росіянин, який прилетів рейсом з Мінська, не зміг підтвердити прикордонникам контрольно-пропускного пункту мету свого перебування в Україні.
Тому він вирішив запропонувати прикордоннику хабар за безперешкодний перетин кордону. Працівник прикордонслужби відмовився. Служба вже повідомила поліції про інцидент.
- На кордоні з Білоруссю Держприкордонслужба ввела додаткові обмеження, які діятимуть з 12 квітня до 31 грудня 2021 року.