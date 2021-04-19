Держкосмос заплатить компанії Маска майже $2 млн за запуск супутника

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Державне космічне агентство України має заплатити американській компанії Ілона Маска SpaceX $1,99 мільйона за запуск українського супутника «Січ 2-30 (2-1)». Президент Володимир Зеленський раніше дав завдання до кінця 2021 року запустити апарат в космос.

Про це повідомив глава Держкосмосу Володимир Тафтай в інтервʼю «Економічній правді».

Він зазначив, що у цій сумі враховані усі технічні питання, повʼязані з запуском супутника. Раніше нардеп Дмитро Наталуха повідомляв, що сума контракту буде $1 мільйон, але в ній не були враховані додаткові умови, зокрема на транспортування.

Глава Держкосмосу розповів, що державне конструкторське бюро «Південне», яке і розробляє супутник, вже провело консультації зі SpaceX. А компанія, у свою чергу, переадресувала своєму підрозділу у Німеччині завдання на адаптацію супутника до запуску.

«Сам по собі супутник не потрапляє в космос. Його потрібно встановити на ракеті, запустити, супутник має відокремитися від ракети і полетіти в потрібному напрямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Система відділення супутника від ракети [так званий адаптер], за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл в потрібному напрямку на орбіті, — це теж досить складна річ», — пояснив Тафтай.

За його словами, контракт вже опрацьований, попередні домовленості є, наразі очікують на виділення урядом коштів.