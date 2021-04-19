Reuters: В Іраку військову базу з американцями атакували ракетами

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Omar Chatriwala / Flickr

В Іраку з реактивної системи залпового вогню «Катюша» обстріляли військову базу поблизу Багдаду, на якій раніше був невеликий підрозділ ВПС США, а нині дислокуються американські підрядники.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, базу атакували пʼять ракет, унаслідок чого поранення отримали двоє іракських військових.

Водночас, за даними агентства Shafaq News, мішенню стала повітряна база «Балад», де дислокуються іракські Збройні сили та підрядники зі США, які відповідають за підтримку винищувачів F-16. Це одна з баз, з якої вийшли сили Глобальної коаліції.

Як зазначається, цю базу також атакували 4 квітня, тоді до неї долетіли дві ракети, які впали на малонаселену прилеглу територію.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.