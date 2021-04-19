Reuters: В Іраку військову базу з американцями атакували ракетами
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Omar Chatriwala / Flickr
В Іраку з реактивної системи залпового вогню «Катюша» обстріляли військову базу поблизу Багдаду, на якій раніше був невеликий підрозділ ВПС США, а нині дислокуються американські підрядники.
Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, базу атакували пʼять ракет, унаслідок чого поранення отримали двоє іракських військових.
Водночас, за даними агентства Shafaq News, мішенню стала повітряна база «Балад», де дислокуються іракські Збройні сили та підрядники зі США, які відповідають за підтримку винищувачів F-16. Це одна з баз, з якої вийшли сили Глобальної коаліції.
Як зазначається, цю базу також атакували 4 квітня, тоді до неї долетіли дві ракети, які впали на малонаселену прилеглу територію.
Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.
- 3 січня 2020 року американські сили атакували військову базу поблизу міжнародного аеропорту Багдаду, внаслідок чого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Тодішній президент Дональд Трамп згодом назвав Сулеймані терористом. Іран пообіцяв масштабну відповідь. 8 січня і 12 березня 2020 року три американські бази в Іраку були атаковані — загинули три людини, 10 отримали поранення.
- 16 листопада газета The New York Times писала, що Трамп намагався розвʼязати війну з Іраном в останні тижні свого президентства, але радники та генерали його відмовили.