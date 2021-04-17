ФСБ заявила про затримання в Петербурзі консула України. В МЗС кажуть про провокацію
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- Костя Андрейковець
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ФСБ Росії повідомляє про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів».
Як передає Интерфакс, журналістам у Центрі громадських звʼязків ФСБ заявили, що дипломат був затриманий «на гарячому під час одержання інформації від росіянина».
«Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи згідно з нормами міжнародного права», — заявили в ФСБ.
У коментарі «Громадському» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання провокацією. За його словами, Сосонюка затримали на кілька годин і зараз він у консульстві. МЗС найближчим часом опублікує офіційну реакцію.
- Відповідно до Віденської конвенції, дипломати мають недоторканність і не можуть бути заарештовані в країні перебування, але їх можна позбавити цього права (персона нон грата) у разі порушення закону чи ворожих дій.