ФСБ заявила про затримання в Петербурзі консула України. В МЗС кажуть про провокацію

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ФСБ Росії повідомляє про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів».

Як передає Интерфакс, журналістам у Центрі громадських звʼязків ФСБ заявили, що дипломат був затриманий «на гарячому під час одержання інформації від росіянина».

«Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи згідно з нормами міжнародного права», — заявили в ФСБ.

У коментарі «Громадському» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання провокацією. За його словами, Сосонюка затримали на кілька годин і зараз він у консульстві. МЗС найближчим часом опублікує офіційну реакцію.