«Схеми»: Мінцифри залучило до співпраці ексбанкіра Оністрата, обвинуваченого в розкраданні грошей

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Скріншот з відео

Міністерство цифрової трансформації залучило до співпраці над новим освітнім серіалом про блокчейн і криптовалюти колишнього банкіра Андрія Оністрата, якого обвинувачують у розкраданні грошей збанкрутілого «Банку національний кредит». У ньому він був основним акціонером.

Про це повідомляють «Схеми».

Банк визнали неплатоспроможним у червні 2015 року. За даними офіційного веб-порталу Судова влада України, наразі Оністрат має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні, яке вже завершене та наразі перебуває на етапі судового розгляду в Шевченківському райсуді Києва. Сам ексбанкір відкидає звинувачення на свою адресу.

Мінцифри анонсувало запуск освітнього серіалу «Усе про блокчейн, біткоїн і криптовалюти» за участі Оністрата в лютому цього року. Там вісім серій тривалістю 6—12 хвилин. Їх поширюють на офіційних платформах відомства.

«Схеми» вказують, що у відео Мінцифри Оністрата називають «підприємець, банкір і коуч». Журналісти зверталися до міністерства з питанням, чи цікавилися у відомстві професійною біографією ведучого свого курсу, але там не відповіли.

Що це за справа?

У 2018 році Оністрату висунули підозру у справі, яку розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, а зараз у суді державне обвинувачення представляє Офіс генерального прокурора.

Оністрат отримав обвинувачення за кількома статтями: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.

Досудове розслідування встановило, що Оністрат, будучи головою спостережної ради «Банку національний кредит» і одночасно одним з акціонерів цього банку, «діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою колишніх посадових осіб банку, організував розтрату 597 мільйонів гривень» (це близько $25,8 мільйона на той час).

Правоохоронці встановили, що кошти з банку виводили за допомогою кореспондентського рахунку, відкритого у Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн).

Оністрат раніше заявляв, що не вважає себе винним. «Виходить, що я вкрав у самого себе. [...] Жодного свідка того, що це я зробив. Це повністю неадекватне сприйняття того, що відбувається, без будь-якої доказової бази», — коментував Оністрат звинувачення на свою адресу.