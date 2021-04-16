Фонд гарантування ліквідував банк Олександра Януковича

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ліквідував Всеукраїнський банк розвитку, власником якого є Олександр Янукович.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

29 січня 2021 року Фонд гарантування вкладів завершив виплати вкладникам цього банку — їм виплатили 35,1 мільйона гривень. Рішення про ліквідацію Всеукраїнського банку розвитку Нацбанк ухвалив 21 грудня 2014 року.

З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація, адже його визнали неплатоспроможним після санкцій ЄС щодо акціонера банку — Олександра Януковича. У жовтні 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про арешт 2,6 мільярда гривень на рахунках цього банку.

Всеукраїнський банк розвитку створили 24 квітня 2009 року з головним офісом в Києві, це був бізнес «сім’ї Януковича». Правління очолювала Валентина Арбузова, мати колишнього глави НБУ Сергія Арбузова.