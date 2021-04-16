IBOX Bank став транзакційним банком: за рік він отримав 111 млн грн прибутку та збільшує статутний капітал до 300 млн грн

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Антон Пчелкин / «Бабель»

На тлі пандемії коронавірусу банківська система України демонструвала одні з найкращих показників фінансового здоров’я в українській економіці у 2020 році. І цей тренд, схоже, буде закріплений і у 2021 році. Про це свідчать як заяви топменеджменту банків і регулятора, так і фінансові результати.

Одним з банків, які демонструють фінансову стабільність і позитивну динаміку розвитку, є «АЙБОКС БАНК». Згідно зі статистикою Національного банку України, банк перебуває у лідерах рейтингу серед банків своєї групи. У чому саме полягає лідерство?

Ось показники фінансової діяльності банків, станом на 01.01.2021:

З наданої статистики можна побачити, що єдиним банком, який отримав понад 100 мільйонів гривень прибутку та має регулятивний капітал менше за 500 мільйонів гривень, є «АЙБОКС БАНК». Це робить його найприбутковішим українським банком у своїй банківській групі.

Що таке транзакційний банк і які основні результати?

IBOX Bank активно впроваджує стратегію перетворення на транзакційний банк — банк, що займається комплексним обслуговуванням та обробкою грошових потоків для клієнтів-юросіб.

За даними пресслужби IBOX Bank, розмір чистих активів за 12 місяців 2020 року перевищив позначку у 2 мільярди гривень — це на 66,1% більше за показники 2019 року.

Чистий прибуток банку за 2020 рік становив 111 мільйонів гривень.

Обсяг коштів корпоративних клієнтів за 2020 рік зріс майже втричі.

За 2020 рік банку вдалося стати принципальним членом платіжних систем Mastercard і Visa. Це дозволило банку запустити інтернет-еквайринг для бізнесу.

До того ж IBOX Bank демонструє рекордну рентабельність капіталу (співвідношення чистого прибутку до регулятивного капіталу) на рівні 30%. За цим показником банк посідає четверте місце серед усіх банків України, поряд із Сітібанком (53,04%) і лідерами рейтингу надійності: Райффайзен Банк Аваль (31,61%) і ПриватБанком (47,01%).

Чому збільшення статутного капіталу важливе?

Збільшення статутного капіталу здається логічним рішенням для банку, враховуючи впевнене збільшення доходів протягом 2020 року.

«Плани про збільшення статутного капіталу IBOX Bank були неодноразово озвучені на зборах акціонерів, і це, безумовно, є частиною нашої стратегії розвитку, завдяки якій нам вдалося досягнути суттєвих фінансових результатів за 2020 рік. Відповідне рішення з цього приводу може бути ухвалене вже цієї весни», — заявила заступник голови правління «АЙБОКС БАНК» Заряна Ківак.

Збільшення статутного капіталу дозволить IBOX Bank обробляти більше транзакцій, а отже — працювати з більшими об’ємами великих клієнтів і отримувати більше прибутку. За рахунок цього може бути модернізована технічна складова, банк збільшить фінансову стійкість. Саме шляхом стабільного зростання основних фінансових показників, підкріплених аудитом і виконанням нормативних положень, має розвиватися будь-яка здорова банківська система.