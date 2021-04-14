УАФ довічно дискваліфікувала 26 футболістів, які виступали за команди з «ЛДНР»

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Українська асоціація футболу пожиттєво дискваліфікувала 26 футболістів, які виступали за «збірні» бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

Про це йдеться на сайті УАФ.

Перелік прізвищ оприлюднений на сайті. За «дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ» їм довічно заборонено вести будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо).

Видання Tribuna пояснило, що у складі збірної «ДНР» свого часу грали 9 українців. Вони брали участь у товариському матчі зі збірною невизнаної Республіки Абхазія 25 вересня 2020 року в місті Сухумі. Серед них Артем Бессалов, який раніше виступав за ФК «Миколаїв» і «Миколаїв-2».

Крім того, СБУ встановила, що протягом 8—12 грудня 2020 року в Сухумі в турнірі «Ліга братніх народів — 2020» брала участь команда «Схід-вугілля» з «ЛНР». Серед 17 учасників змагань був захисник Олександр Варванін, який раніше виступав за білоруські «Крумкачі» та юнацьку команду донецького «Олімпіка», а також Іван Рудницький, який грав за «Зірку» і «Суми» в Першій лізі.