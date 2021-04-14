Уряд затвердив схему іспитів з української мови для держслужбовців. Як вони відбуватимуться?

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною українською мовою. Цей іспит потрібен для отримання громадянства, а також для державних діячів.

Про це в Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відтак іспит на знання мови складається з письмової та усної частин і проходить у формі анонімного тестування та з компʼютерами. Нацкомісія зі стандартів держмови має затвердити методику проведення іспиту. Також саме ця комісія видає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Цьогоріч іспит мають скласти близько 150 тисяч майбутніх посадовців.

Нагадаємо, відповідно до закону про мову, іспит на знання мови стосується президента, членів уряду, державних службовців, керівництва силових органів, представників поліції (крім молодшого складу), офіцерів-контрактників, суддів.

Також юристи (адвокати, нотаріуси), керівники державних і комунальних лікарень, вчителі, працівники державних і комунальних підприємств повинні при прийомі на роботу підтвердити знання української. Вони можуть або скласти іспит, або принести документ про повну загальну середню освіту (якщо серед предметів є українська мова).

Для отримання громадянства України іспит на знання мови стає обов’язковим — раніше цієї норми не було. Проте є виняток: якщо держава сама зацікавлена в тому, щоб людина стала громадянином України. Наприклад, так було з міністрами-експатами, які отримали громадянство за спрощеною процедурою. У такому разі можна обійтись без екзамену, але мову все одно доведеться вивчити — упродовж першого року після набуття громадянства.