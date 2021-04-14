У Москві протягом тижня зникли два білоруські опозиціонери — їх таємно вивезли до Мінська

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У Москві зник білоруський опозиціонер, після чого стало відомо про його затримання у Білорусі.

Про це пише «Радіо Свобода».

Затриманим виявився Юрій Зенкович, колишній активіст і член опозиційної партії «Білоруський народний фронт». Дружина Зенковича Олена Денисовець розповіла, що чоловіка схопили в готелі Nordic Rooms, де він зупинявся під час своєї ділової поїздки в Москву. Співробітницям готелю люди в штатському заявили, що вони «забирають його, оскільки він підозрюється в тероризмі». Після цього вони зайшли в номер Зенковича і забрали його речі.

Затримання відбулося 11 квітня, а 13 квітня з Денисовець звʼязався державний адвокат, який підтвердив, що її чоловік знаходиться в Мінську в СІЗО Комітету держбезпеки Білорусі.

13 квітня КДБ Білорусі повідомило про затримання політолога Олександра Федути. Він також зник у Москві, приїхавши туди по роботі. Як він опинився в Білорусі, в КДБ не уточнили.