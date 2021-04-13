У Туреччині на два тижні вводять локдаун

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У Туреччині з 14 квітня почнуть діяти посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу. У країні щодня фіксують понад 50 тисяч нових хворих.

Про це пише Укрінформ.

«У перші два тижні Рамадану ми переходимо до часткового локдауну, посиливши обмежувальні заходи… Якщо ситуація не покращиться, будуть вжиті жорсткіші заходи», — повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

У будні дні комендантська година починатиметься не з 21:00, а з 19:00. Завершуватиметься вона о пʼятій ранку.

Також людям, старшим за 65 років і молодшим за 18, заборонено користуватися громадським транспортом. Міжміські поїздки теж будуть заборонені.

Кафе та ресторанам дозволять працювати винятково навинос. Усі учні, окрім 8 і 12 класів, навчатимуться дистанційно. Дитсадки теж не працюватимуть.