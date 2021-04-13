«45 тисяч справ самі себе не розглянуть». ОАСК відреагував на законопроєкт Зеленського про його ліквідацію

Новини

Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Окружний адміністративний суд Києва продовжує свою роботу попри внесення президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради закону про ліквідацію суду.

Про це йдеться у заяві суду.

«Ми продовжуємо свою роботу в штатному режимі, адже наразі в провадженні суду перебуває майже 45 тис. справ і матеріалів, які «самі себе не розглянуть», — заявили у суді.

У суді зазначили, що повідомлення про можливу передачу повноважень ОАСК до Верховного суду, як і про повну ліквідацію суду завжди потрапляють до топновин численних ЗМІ, «чого не спостерігається із публікаціями про колосальне збільшення звернень позивачів до ОАСК за останні 10 років та високий відсоток задоволених позовів».

Також в ОАСК впевнені, що численні публікації про низький рейтинг довіри серед населення до судів, не відповідають дійсності. «Головною причиною, чому діяльність ОАСК в новинах висвітлювалась негативно та критикувалась посадовими особами, було і залишається те, що у суду є особливі повноваження, а саме — розгляд справ щодо центральних органів виконавчої влади», — пояснили в суді.

Окрім цього, в суді наполягають, що останні 7 років ініціативи реформування судової влади «писались не в Україні», а реформи, які проводились «при підтримці грантових організацій», провалені та не відображають українські правові реалії.

«Нова судова реформа, яку наразі намагаються нав’язати Україні, аналогічно готується не в Україні. І вона спрямована не на створення незалежної судової влади в Україні, а для підпорядкування її антиконституційному зовнішньому управлінню. На питаннях судової реформи щорічно паразитують особи, що споживають грантові кошти, та які, очевидно, не зацікавлені в стабільній та якісній роботі судової влади», — заявили у суді.

При цьому, судді наполягають, що «завжди дотримуються закону, з повагою ставляться Конституції», а тому, у разі ухвалення законопроєкту, будуть діяти в чіткій відповідності до Конституції та профільного законодавства.