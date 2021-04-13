Головним редактором Reuters вперше за 170 років стане жінка

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World Economic Forum / Flickr

Всесвітнє інформаційне агентство Reuters назвало ім’я нового головного редактора. Вперше за 170 років агентство очолить жінка.

Про це пише Reuters.

Новим головним редактором стане 47-річна італійка Алессандра Галлоні. До цього вона була одним із топменеджерів агентства і мала посаду Global News Editor — тобто курирувала кореспондентів Reuters у 200 пунктах по всьому світу.

«Для мене велика честь керувати відділом новин світового рівня, заповненим талановитими, цілеспрямованими і надихаючими журналістами», — зазначила вона.

На цій посаді Галлоні змінила Стівена Адлера, який був головним редактором агентства Reuters протягом 10 років. Під його керівництвом журналісти агентства отримали сотні журналістських нагород, зокрема сім Пулітцерівських премій — найпрестижнішої премії у цій галузі.

Інформаційне агентство Reuters з 2008 року входить до масштабної корпорації Thomson Reuters і забезпечує близько 10% загального прибутку.

Сама ж Галлоні спочатку працювала в італійському бюро Reuters, але згодом перейшла на роботу у The Wall Street Journal, де 13 років писала тексти на тему економіки та бізнесу, а також редагувала їх. У 2013 році вона повернулася до роботи в Reuters.