У Києві затримали двох лікарів, які вимагали гроші за видачу тіла померлої від COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Прокуратура міста Києва
У Києві затримали завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря на вимаганні коштів при видачі тіла померлої від COVID-19.
Про це повідомляється на сторінці столичної прокуратури.
Затримані систематично вимагали від родичів померлих осіб гроші за те, щоб прискорити розтин тіл, за зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.
Лікарів затримали під час одержання чергового хабаря за підготовку та видачу тіла померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми.
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