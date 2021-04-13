«Низький попит». «Укрзалізниця» скасувала три потяги у західному напрямку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Videvo
«Укрзалізниця» скасувала три рейси до Західної України через низький попит.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відтак, з 13 квітня будуть скасовані рейси № 29/30 Київ – Ужгород, № 5/6 Ужгород – Херсон, з 14 квітня — № 243/244 Київ – Рахів.
Крім того, «Укрзалізниця» вирішила додати нові поїзди за такими напрямками:
- № 77/78 Харків – Маріуполь;
- № 119/120 Львів – Запоріжжя;
- № 719/720 Харків – Київ.
Також збільшать періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).
- У середині березня «Укрзалізниця» заявила, що не обмежуватиме рух поїздів через Київ і Львів — у цих містах оголосили про посилення карантину.
- Наприкінці березня «Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття і Чернівецької області та зворотно для безпечного вивезення пасажирів.