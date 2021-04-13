«Низький попит». «Укрзалізниця» скасувала три потяги у західному напрямку

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«Укрзалізниця» скасувала три рейси до Західної України через низький попит.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтак, з 13 квітня будуть скасовані рейси № 29/30 Київ – Ужгород, № 5/6 Ужгород – Херсон, з 14 квітня — № 243/244 Київ – Рахів.

Крім того, «Укрзалізниця» вирішила додати нові поїзди за такими напрямками:

№ 77/78 Харків – Маріуполь ;

; № 119/120 Львів – Запоріжжя ;

; № 719/720 Харків – Київ.

Також збільшать періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).