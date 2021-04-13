З Дубая депортували 11 українок, затриманих за «оголену» фотосесію

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Одинадцять українок, затриманих за «оголену» фотосесію в Дубаї, депортували до України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вчора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцять громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання», — сказав агентству речник МЗС Олег Ніколенко.

Він вказав, що всій групі заборонили подальший вʼїзд на територію ОАЕ. «Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань», — підкреслив Ніколенко.

Він нагадав, що, крім депортації, їм загрожував чималий штраф і увʼязнення терміном до шести місяців. «Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства і правила поведінки в країнах перебування», — пояснив речник МЗС України.