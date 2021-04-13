З Дубая депортували 11 українок, затриманих за «оголену» фотосесію
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- Олег Панфілович
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Одинадцять українок, затриманих за «оголену» фотосесію в Дубаї, депортували до України.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Вчора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцять громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання», — сказав агентству речник МЗС Олег Ніколенко.
Він вказав, що всій групі заборонили подальший вʼїзд на територію ОАЕ. «Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань», — підкреслив Ніколенко.
Він нагадав, що, крім депортації, їм загрожував чималий штраф і увʼязнення терміном до шести місяців. «Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства і правила поведінки в країнах перебування», — пояснив речник МЗС України.
- Нагадаємо, що 2 квітня в Дубаї затримали 11 українок за участь у зйомках в оголеному вигляді. У соцмережах оприлюднили фото і відео, як на балконі популярного готелю Дубаю дівчата позували на камеру абсолютно голими. Також затримали громадянина Росії — він організував фотосесію.