Росія на півтора місяця повністю зупинила авіасполучення з Туреччиною

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Російська влада ухвалила рішення повністю зупинити чартерне та регулярне авіасполучення з Туреччиною до літа.

Про це пише Интерфакс.

«Ми ухвалили рішення обмежити регулярне та чартерне авіасполучення, що здійснюється з російських міжнародних аеропортів до аеропортів Турецької республіки та у зворотньому напрямку, з 15 квітня до 1 червня», — сказала віцепрем’єр Росії Тетяна Голікова.

Вона зазначила, що з цього правила буде два винятки: рейси, які забиратимуть російських туристів додому, і пов’язані з будівництвом АЕС «Аккую».

Також під заборону потрапили рейси до Танзанії, де розташований популярний туристичний напрямок — острів Занзібар. Таке рішення ухвалили через несприятливу епідемічну ситуацію в цих країнах.

У Туреччині останнім часом активно зростає кількість нових випадків коронавірусу. Від початку квітня добова кількість хворих перевищує 40 тисяч осіб, а інколи і 50 тисяч. Загалом у країні за весь час пандемії виявили понад 3,8 мільйона випадків зараження. Майже 40 тисяч людей померли від хвороби.