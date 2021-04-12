Держприкордонслужба ввела додаткові обмеження до кінця року на ділянці кордону з Білоруссю

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Мусиенко Владислав / УНИАН

На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області введені тимчасові обмеження для «посилення контролю [...], попередження правопорушень і захисту національної безпеки». Обмеження діятимуть з 12 квітня до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Північне управління Держприкордонслужби.

Додаткові обмеження ввели в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Зарічненської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів.

Під заборону потрапляють:

будь-які роботи з 22:00 до 06:00 в смузі від знаків кордону в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім сільгоспробіт);

пересування транспорту і людей (крім техніки і обладнання, задіяних у сільгоспроботах) по дорогах, яких немає в реєстрі автодоріг, які ведуть до лінії держкордону і не проходять через пункти пропуску (з 22:00 до 06:00);

стоянка транспорту і техніки на узбіччях доріг між лінією держкордону і пунктами пропуску (крім випадків перетину держкордону і стоянки через несправність);

рух транспорту в обʼїзд доріг, посадка і висадка людей, розвантаження чи завантаження майна між лінією держкордону і пунктами пропуску;

будь-які польоти легкомоторних літальних апаратів і безпілотників без інформування прикордонників;

водіям транспорту, начальникам поїздів і провідникам вагонів підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього людей, які не мають документів;

зупинка поїздів (крім пасажирських) при вʼїзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції «Сарни» і в зворотному напрямку;

вихід суден і плавзасобів на озера і водойми, які знаходяться в прикордонному районі (в тому числі проведення водолазних робіт).

В управлінні зазначили, що обмеження узгоджені з головою Рівненської ОДА, обласним управлінням СБУ та ГУ Національної поліції. Детальні причини обмежень поки не повідомляються.