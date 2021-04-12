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Держприкордонслужба ввела додаткові обмеження до кінця року на ділянці кордону з Білоруссю

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Мусиенко Владислав / УНИАН

На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області введені тимчасові обмеження для «посилення контролю [...], попередження правопорушень і захисту національної безпеки». Обмеження діятимуть з 12 квітня до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Північне управління Держприкордонслужби.

Додаткові обмеження ввели в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Зарічненської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів.

Під заборону потрапляють:

В управлінні зазначили, що обмеження узгоджені з головою Рівненської ОДА, обласним управлінням СБУ та ГУ Національної поліції. Детальні причини обмежень поки не повідомляються.