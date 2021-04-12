«Оголена» фотосесія у Дубаї: затриманих українок мають депортувати вночі 12 квітня

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Українських дівчат, яких затримали під час зйомок відео оголеними на балконі готелю в престижному районі Дубаю, мають депортувати з Обʼєднаних Арабських Еміратів у понеділок, 12 квітня.

Про це у Facebook повідомила юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси однієї дівчини.

Одинадцятьох дівчат мають відправити о 23:25 рейсом компанії SkyUp. Наразі нібито триває підготовка до депортації, проте детальнішої інформації Консульство не повідомляє.

Окрім цього, одна з дівчат повідомила адвокатам, що їх утримують у поганих умовах — у закритому приміщенні, де немає вікон.

Нагадаємо, що затриманим дівчатам загрожувало до шести місяців позбавлення волі, а організатору зйомки — до 1,5 року. Також вони мали сплатити штраф: дівчата — по 5 тисяч дирхамів ($1 390), а організатор — 50 тисяч дирхамів ($14 тисяч). Їх звинувачували у порушенні норм суспільної моралі.