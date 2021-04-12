Єгипет не випустить контейнеровоз Ever Given до виплати компенсації

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Голова адміністрації Суецького каналу Єгипту Усама Рабі заявив, що контейнеровоз Ever Given не випустять у плавання, поки власники не виплатять компенсацію за майже тижневе блокування проходу.

Про це він заявив в інтервʼю єгипетському телеканалу ON, передає Anadolu.

«У разі відмови власників контейнеровоза відшкодувати збитки, заподіяні каналу, справа буде передана до суду. Судно, яке відбуксирували в район Великого Гіркого озера, буде затримано, допоки заподіяні збитки не буде відшкодовано. Ідеться про суму приблизно в мільярд доларів», — сказав Рабі.

За його словами, причиною аварії могла бути технічна несправність Ever Given. На це вказують дані, отримані після розшифровки реєстратора рейсу.