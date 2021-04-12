Єгипет не випустить контейнеровоз Ever Given до виплати компенсації
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голова адміністрації Суецького каналу Єгипту Усама Рабі заявив, що контейнеровоз Ever Given не випустять у плавання, поки власники не виплатять компенсацію за майже тижневе блокування проходу.
Про це він заявив в інтервʼю єгипетському телеканалу ON, передає Anadolu.
«У разі відмови власників контейнеровоза відшкодувати збитки, заподіяні каналу, справа буде передана до суду. Судно, яке відбуксирували в район Великого Гіркого озера, буде затримано, допоки заподіяні збитки не буде відшкодовано. Ідеться про суму приблизно в мільярд доларів», — сказав Рабі.
За його словами, причиною аварії могла бути технічна несправність Ever Given. На це вказують дані, отримані після розшифровки реєстратора рейсу.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство в каналі зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Уранці 29 березня Ever Given зняли з мілини. Єгипет очікує мільярд доларів компенсації.